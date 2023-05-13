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НовостиПолитика13 мая 2023 1:35

Воздушная тревога объявлена на западе Украины

Сигнал тревоги звучит в пяти западных областях Украины
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена на западе Украины

Воздушная тревога объявлена на западе Украины

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на западе Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным онлайн-карты, сигнал тревоги теперь звучит в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области.

Кроме того, сигнал тревоги звучал в Винницкой и Полтавской областях.

9 мая воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В Харькове прогремели три взрыва.

Украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Указывалось о второй и третьей волнах взрывов в Киеве.

Мэр Кличко сообщал, что на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.