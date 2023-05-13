Что произошло в ночь на 13 мая

Леонид Пасечник: В Луганске шесть детей пострадали из-за обстрела ВСУ Фото: REUTERS

12 мая вооруженные формирования Украины обстреляли двумя крылатыми ракетами Луганск, в результате обстрела пострадали шестеро детей, разрушены и повреждены административные здания.

«В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей», - заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий получил ранение в результате ракетного обстрела Луганска. Отмечалось, что в результате ракетного обстрела города Луганск ранения также получили шестеро детей.

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