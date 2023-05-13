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НовостиПолитика13 мая 2023 5:30

Российская группировка «Юг» по наводке «Спарты» уничтожила украинскую РЛС

Радиолокационная система находилась на Донецком направлении
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российская группировка «Юг» по наводке «Спарты» уничтожила украинскую РЛС

Российская группировка «Юг» по наводке «Спарты» уничтожила украинскую РЛС

Фото: Александр КОЦ

Одно из подразделений российской группировки «Юг» с помощью наводки разведчика батальона «Спарта» смогло ликвидировать украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении.

Местонахождение РЛС украинской армии определил оператор беспилотника. Сразу после этого координаты были переданы расчету гаубицы Д-30. Далее немедленно последовал удар осколочно-фугасными снарядами, его удавалось корректировать при использовании дрона.

Как стало известно, характерное задымление свидетельствовало о том, что позицию противника удалось удачно поразить, сообщают РИА Новости.

Кроме того, российские военные смогли уничтожить на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии. Среди них была и американская гаубица M777 а также были подавлены три разведывательных БПЛА.

А Министерство обороны РФ ранее говорило о том, ВС РФ уничтожили около 900 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении.