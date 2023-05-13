Российская группировка «Юг» по наводке «Спарты» уничтожила украинскую РЛС Фото: Александр КОЦ

Одно из подразделений российской группировки «Юг» с помощью наводки разведчика батальона «Спарта» смогло ликвидировать украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении.

Местонахождение РЛС украинской армии определил оператор беспилотника. Сразу после этого координаты были переданы расчету гаубицы Д-30. Далее немедленно последовал удар осколочно-фугасными снарядами, его удавалось корректировать при использовании дрона.

Как стало известно, характерное задымление свидетельствовало о том, что позицию противника удалось удачно поразить, сообщают РИА Новости.

Кроме того, российские военные смогли уничтожить на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии. Среди них была и американская гаубица M777 а также были подавлены три разведывательных БПЛА.

А Министерство обороны РФ ранее говорило о том, ВС РФ уничтожили около 900 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении.