Депутат Чаплин рассказал, кто может срывать яблоки с посаженных за забором деревьев Фото: Александр ГЛУЗ

Деревья, посаженные и растущие за забором, не являются собственником дачника. По закону с таких деревьев плоды можно срывать всем, заявил депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам депутата, довольно распространены ситуации, когда дачники высаживают деревья за забором, а потом обижаются, что соседи срывают урожай.

"Земля за дачным забором может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования. По закону, собственник участка не может огораживать или препятствовать использованию этой земли. То есть, если вы сами посадили вишню или малину за забором, то рвать ягоды с растений могут все", — отметил Чаплин, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в законе есть информация о том, что собственники индивидуальных жилых и садовых домов, несмотря на то, что земля за забором им не принадлежит, должны следить за территорией и контролировать появление борщевика.

Также, сообщил депутат, если соседское дерево затеняет участок дачника, то он может добиться спила этого дерева.

"По закону, если соседские деревья находятся слишком близко или затеняют ваш участок, то вы можете добиваться даже вырубки таких деревьев. В каждом российском субъекте прописаны правила, на каком расстоянии до границ соседского участка можно сажать деревья", — заявил Чаплин.

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