В США допустили обмен американцев на осужденных за границей россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США не исключают возможность обмена американцев на российских граждан. которые находятся под стражей за рубежом. В частности, речь идет об обвиняемых в шпионаже в РФ Эване Гершковиче и Поле Уилане, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Есть множество вариаций, сейчас мы активно пытаемся их изучить. Мы работаем над тем, чтобы Эван и Пол вернулись к своим семьям", — отметил Кирби.

Кроме того, он уточнил, что американская сторона выдвинула предложение по делу Пола и призывает Россию принять его, чтобы Уилан смог вернуться домой. При этом Кирби добавил, что переговоры по обмену американцев носят непубличный характер, пишет ТАСС.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме, говорил о том, что Вашингтон допускает частичное ослабление антироссийских санкций в целях освобождения находящихся в России в заключении американцах. Речь идет о журналисте Эване Гершковиче, арестованном в РФ по подозрению в шпионаже и об осужденном ранее по аналогичной статье Поле Уилане.