Взрыв прогремел в поселке Юбилейный на окраине Луганска

В Луганске на окраине прогремел взрыв Фото: Александр КОЦ

На окраине Луганска, в районе поселка Юбилейный, утром в субботу, 13 мая, прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Более подробная информация о происшествии на данный момент уточняется. К месту взрыва выехали экстренные службы города. Стоит отметить, что за последние сутки такое происходит не впервые.

12 мая 2023 года, когда в ЛНР отмечается День республики, по городу ударили ракеты ВСУ. Тогда в социальных сетях появились кадры последствий обстрела. Украинская сторона 12 мая применила ракеты с дальностью полёта до 150 километров для обстрела Луганска.

Судя по видеозаписям, высокий столб чёрного дыма был заметен над Ленинским районом Луганска. Произошедшее также прокомментировал в своих соцсетях временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, это очередная попытка киевского режима запугать граждан.