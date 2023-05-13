Мэр Хмельницкого Симчишин: на одном из объектов инфраструктуры в Хмельницкой области произошел пожар

В Хмельницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры Фото: REUTERS

В Хмельницкой области в западной части Украины в результате взрыва был поврежден объект критической инфраструктуры. В военной администрации области уточнили, что данный объект находится за пределами населенных пунктов.

“Имеем прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов. <...> Соответствующие службы работают”, – сообщил мэр города Хмельницкий Александр Симчишин. Также он уточнил, что в регионе изменят график следования некоторых поездов. Позже он сообщил, что пожар на данном объекте продолжается.

Ранее в нескольких областях западной Украины была объявлена воздушная тревога. Также сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

В феврале 2023 года Минобороны сообщало, что ВС России высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поразили пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.