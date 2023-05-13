Пользователи Twitter осудили главу МИД Германии Бербок за призыв не помогать оружием России

Анналену Бербок раскритиковали за ее заявления о конфликте на Украине Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за заявление о том, что поставки оружия и товаров военного назначения в Россию третьими странами недопустимы и будут приравниваться к участию в конфликте на Украине.

“Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие”, – указал один из комментаторов.

“А как насчет поставок ЕС на Украину. Является ли это участием в конфликте?” – поддержал другой пользователь.

“У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать”, – напомнил еще один.

Бербок не впервые критикуют за ее высказывания о конфликте на Украине. В январе во время заседания в Страсбурге она заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу вместе делать больше для Украины. За это жители Германии потребовали ее отставки, а политики призвали ее внимательнее следить за своими заявлениями, которые угрожают безопасности страны.

Напомним, Германия, как и другие союзники Киева, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, также является прямым участником конфликта на Украине. Лавров отмечал, что в Киеве не скрывают неизбежности поражения в случае прекращения военной поддержки от Западных союзников, без которой конфликт давно бы закончился.