Telegraph: Индия планирует вернуть вывезенные Британской империей артефакты

В 1853 году «Кохинур» был инкрустирован в британскую королевскую корону Фото: EAST NEWS

В Индии правительство планирует начать долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будет возвращена тысяча драгоценных артефактов, которые были вывезены за колониальный период Британской империей. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

"Министерства и дипломатия Индии полностью подключатся к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в период Британской империи", — сообщает издание.

«Кохинур» (варианты написания - Кохинор, Koh-i-Noor) в своем старом и новом виде (до и после 1852 года). Фото: энциклопедия Nordisk familjebok

При этом, газета отмечает, что такой шаг может стать крупнейшим требованием, с которым когда-либо сталкивались в Великобритании. Индия также намеревается вернуть один из самых известных бриллиантов в мире. Речь идет о драгоценности "Кохинор".

Индия является не только страной с древнейшими археологическими ценностями, но и страной с огромной численностью населения. В конце апреля 2023 года стало известно, что население Индии превысило населения Китая.