Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации нацбатальона "Азов"* Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерийская Южная группировка ударила по пункту временной дислокации нацбатальона "Азов"*. Кроме того, военные РФ поразили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ и склад с боеприпасами. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"На Александро-Калиновском оперативном направлении артиллеристы Южной группировки нанесли удар по пункту временной дислокации запрещенного в России националистического батальона "Азов"*. Всего было уничтожено четыре автомобиля", — отметил Астафьев, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Также он добавил, что артиллеристы обстреляли 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ и склад боеприпасов. В результате этого были уничтожены 120-миллиметровый миномет и два бронеавтомобиля противника.

Кроме того, в министерстве в очередной ежедневной сводке о ходе специальной военной операции на Украине сообщили, что ВС РФ смогли отразить все атаки украинского наступления на Соледарском направлении.

* - деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.