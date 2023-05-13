Spiegel: Германия передаст Украине дополнительное вооружение почти на три миллиарда евро

В Германии подготовили крупнейший пакет военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Spiegel сообщил, что Германия планирует предоставить Киеву крупнейший пакет военной помощи на сумму почти в три миллиарда евро. В статье говорится, что в результате секретных переговоров власти ФРГ договорились о поставке “дополнительного вооружения на сумму около 2,7 миллиарда евро”.

Издание уточнило, что в пакет военной помощи войдет 20 германских БМП Marder, 30 танков Leopard, около 200 разведывательных БПЛА, несколько ЗСУ Gepard, дополнительные системы ПВО IRIS-T, а также другие типы транспорта и боеприпасы для ствольной артиллерии.

Также в статье Spiegel сообщается, что о передаче этого пакета помощи ФРГ планирует объявить 14 мая во время вручения президенту Украины премии имени Карла Великого.

Напомним, с начала конфликта на Украине Евросоюз передал Киеву помощи на 16 миллиардов евро. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по безопасности и обороне.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что сами украинские руководители признают, что если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют. По его мнению, это является доказательством прямого участия Западных союзников Киева в конфликте, который давно бы закончился без их вмешательства.