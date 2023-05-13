Леонид Пасечник сообщил, что у одного из пострадавших при обстреле Луганска ребенка перелом стопы Фото: REUTERS

При обстреле Луганска 12 мая 2023 года пострадали дети. Ситуацию прокомментировал врио главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник.

По словам главы республики, на данный момент медики провели патронаж, пятеро детей находятся в удовлетворительном состоянии. А один ребенок получил перелом кости стопы.

"У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - заявил Пасечник.

Также Пасечник заявил, что детей повторно будут осматривать медики из Московской области. Ситуация находится на его контроле.

Стоит отметить, что 13 мая 2023 года украинская армия нанесла ракетный удар по Луганску, в районе поселка Юбилейный в Артемовском районе столицы ЛНР. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщил, что, по предварительным данным, этот обстрел также, как и днем ранее, произведен ракетами Storm Shadow.