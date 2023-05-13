Умер Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей

Эдуард Сагалаев Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В субботу, 13 мая 2023 года, в возрасте 76 ушел из жизни президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Салагаев.

“Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался”, – сообщил агентству ТАСС гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

Эдуард Михайлович Салагаев родился в Самарканде 3 октября 1946 года. После окончания средней школы он поступил в Самаркандский государственный университет и еще в процессе обучения стал выступать в драмтеатре и диктором на радио.

В 1975 году Эдуард Михайлович окончил Академию общественных наук и стал заместителем главного редактора в молодежной редакции телевидения, а через пять лет встал на должность главного редактора на радиостанции «Юность».

Сагалаев награждён орденами Дружбы (1996 год), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2011 и 2006 год).

Напомним, в октябре 2022 года скончался Олег Попцов - легенда российского телевидения и основатель ВГТРК.

В октябре 2022 года президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Салагаев рассказывал политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову о начале “нового телевидения” в России в девяностые годы.

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