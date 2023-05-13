Минобороны Польши заявило, что ищет прилетевший из Белоруссии наблюдательный зонд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воздушном пространстве Польши заметили появление воздушного объекта, прилетевшего со стороны Белоруссии. Он может быть разведывательным аэростатом, который способен вести наблюдение, считает министерство национальной обороны страны.

"В центре воздушных операций заметили появление в воздушном пространстве Польши объекта, залетевшего со стороны Белоруссии. По информации центра, вероятно, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян в районе Рыпина", - сообщает ведомство в Twitter.

Также по данным министерства, командующий оперштабом решил привлечь дежурные войска территориальной обороны для того, чтобы объект был найден и опознан.

Ранее в ведомстве выдвинули предположение, что упавшая в апреле 2023 года ракета, обломки которой нашли в районе Бдыгоща, могла быть украинской. При этом падение снаряда произошло ещё в декабре 2022 года, а польские власти узнали об этом только в апреле 2023.