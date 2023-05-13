На Украине заявили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки

За ночь на Украине было повреждено 175 объектов инфраструктуры Фото: REUTERS

Военный медиацентр “Украина” сообщил, что за прошедшие сутки на территории страны было повреждено 175 объектов инфраструктуры

“По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, <...> подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры”, – сообщили в телеграм-канале медиацентра.

В ночь на субботу в нескольких областях западной Украины была объявлена воздушная тревога. Также сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин сообщал, что в Хмельницкой области в западной части Украины в результате взрыва был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за которого пришлось скорректировать график движения некоторых поездов.

Напомним, в феврале 2023 года ВС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в районе города Хмельницкий пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.