Владимир Путин выразил соболезнования родным Эдуарда Сагалаева в связи со смертью телеведущего Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Президент России Владимир Путин в субботу, 13 мая, выразил соболезнования семье и близким главы Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося 13 мая Эдуарда Сагалаева. Текст телеграммы будет опубликован позже на официальном сайте Кремля.

Напомним, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался на 77-м году жизни в субботу, 13 мая. Об этом сообщил гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

При жизни Сагалаев был награждён орденами Дружбы (1996 год), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2011 и 2006 год).

В среду, 10 мая, ушел из жизни известный советский актер Олег Севастьянов. Об этом в четверг 11 мая сообщили в социальных сетях его близкие.