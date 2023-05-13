Экс-посол Украины обвинил канцлера ФРГ в уклонении от военной помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в уклонении от обсуждения поставок оружия на Украину.

“Немцев убеждают, что, мол, все безупречно в плане вооружения <...>. Это ошибка, которую нужно немедленно исправить”, – приводит слова Мельника издание RDN.

Также Мельник обвинил власти Германии в том, что они препятствуют вступление Украины в военный блок НАТО.

Напомним, из недавней утечки секретных файлов Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Обозреватель Washington Times Майкл Маккена еще в марте отмечал, что Запад будет в скором времени вынужден отказаться от поддержки Киева из-за усталости американских налогоплательщиков и отсутствия успехов на поле боя у армии Украины.

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