Автор Newsweek Cкиннер: США продолжают серьезно зависеть от ядерного топлива из России

Четверть ядерного топлива для своих АЭС Вашингтон закупает у России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Анна Скиннер в статье для издания Newsweek заявила, что Вашингтон до сих пор зависит от России в вопросе поставок ядерного топлива.

“Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны: ядерное топливо. Обогащение урана — узкоспециализированный процесс, который может осуществляться только в определенных странах”, – написала Скиннер в своей статье. По ее словам, запасы урана в России являются одними из крупнейших в мире.

Также она отметила, что четверть ядерных ресурсов, необходимых для работы атомных электростанций США поступает от “Росатома”. При этом, по ее словам, ядерная энергетика переживает возрождение на фоне борьбы с изменениями климата и растущей по этому поводу тревоги во всем мире.

Напомним, в Европе ранее рассматривали возможность введения санкций против “Росатома”, однако из-за высокой зависимости от ядерного топлива из России решили отказаться от подобных мер.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что в новом, одиннадцатом пакете санкций Евросоюза против России также нет никаких ограничений на сотрудничество западных стран с Москвой в сфере ядерной энергетики.