Российские штурмовые отряды освободили еще один квартал в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Минобороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ с флангов освободили еще один квартал на северо-западе Артемовска.

“На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах”, – сообщили в ведомстве.

Всего на данном направлении за сутки украинская армия потеряла более 285-ти военнослужащих и наемников, два танка, три БМП, четыре бронетранспортера и несколько гаубиц. Также в районе Краматорска был уничтожен ракетно-артиллерийский склад ВСУ.

Напомним, днем ранее в Минобороны РФ подтвердили, что ВСУ усилили активность на всех направлениях и предприняли попытки совершить анонсированное контрнаступление. Только на Донецком направлении Киев за сутки потерял около 900 бойцов, а суммарно со всех направлений потери перешли отметку в 1100 солдат. Основное усилие командование ВСУ сосредоточило на Соледарском тактическом направлении.

“Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено”, – прокомментировал наступление ВСУ Игорь Конашенков.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер: Меня каждый день тренировали убивать русских (подробнее)