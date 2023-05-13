«Мы имеем дело с мощной страной»: Генерал ВСУ Кривонос рассказал о преимуществах армии России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос дал в пятницу, 12 мая, интервью телеканалу «Прямой», в котором озвучил свою оценку российской армии и её силы. По словам военного, ВС РФ - многочисленные, хорошо подготовленные солдаты, и киевский режим имеет дело с великой армией.

«На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», - говорит генерал.

Отдельно Кривонос подчеркнул эффективность и опасность для ВСУ российской артиллерии и авиации. При этом он отметил, что не верит в то, что Украина сможет достичь поставленных целей. Как бы ему ни хотелось «чтобы украинское контрнаступление было успешным», генерал призывает «трезво смотреть на ситуацию».

Ранее KP.RU сообщил о попытке украинского контрнаступления в зоне проведения специальной военной операции, и как ситуацию оценивает военный эксперт Борзенко.

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