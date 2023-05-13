Минобороны: ВС России сбили украинские Су-24 и МиГ-29, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow

Летчики ВКС России сбили запустившие по Луганску ракеты Storm Shadow истребители ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минобороны России сообщило, что истребители ВКС России сбили украинский Су-24, запустивший крылатые ракеты Storm Shadow по Луганску, и прикрывавший его Миг-29.

“Двенадцатого мая около 18:30 мск боевыми самолетами Воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск”, – напомнили в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что атака была совершена вопреки заявлениям Британии о том, что поставляемые Киеву крылатые ракеты не будут использоваться для ударов по гражданским объектам.

Напомним, 12 мая во время празднования Дня Республики Киев нанес удар по нескольким предприятиям Луганска. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отметили, что украинская армия в этом обстреле применила две крылатые ракеты Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

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