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НовостиПолитика13 мая 2023 13:07

Минобороны: ВС России сбили украинские Су-24 и МиГ-29, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow

В результате ракетной атаки в Луганске пострадало шестеро детей
Сергей ЧИКОВ
Летчики ВКС России сбили запустившие по Луганску ракеты Storm Shadow истребители ВСУ

Летчики ВКС России сбили запустившие по Луганску ракеты Storm Shadow истребители ВСУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минобороны России сообщило, что истребители ВКС России сбили украинский Су-24, запустивший крылатые ракеты Storm Shadow по Луганску, и прикрывавший его Миг-29.

“Двенадцатого мая около 18:30 мск боевыми самолетами Воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск”, – напомнили в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что атака была совершена вопреки заявлениям Британии о том, что поставляемые Киеву крылатые ракеты не будут использоваться для ударов по гражданским объектам.

Напомним, 12 мая во время празднования Дня Республики Киев нанес удар по нескольким предприятиям Луганска. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отметили, что украинская армия в этом обстреле применила две крылатые ракеты Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

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