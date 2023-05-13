Один человек пострадал после падения вертолета Ми-8 в Брянской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один человек пострадал при падении вертолёта Ми-8 в Брянской области. Травму получила жительница населённого пункта Клинцы, врачи оценивают её состояние как не критичное. Женщина получила ожоги, сейчас она находится в отделении Центральной районной больницы. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Женщина госпитализирована. Состояние не критичное», - заявили брянские врачи.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил в своих соцсетях, что помимо пострадавшей женщины повреждения от падения вертолёта получили пять частных домовладений. Глава региона заявил, что экстренные службы работают на месте происшествия, правительственная комиссия выехала на место для оценки ущерба.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 13 мая 2023 в Брянской области потерпели крушение вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34.