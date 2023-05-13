Легкомоторный самолёт разбился в приграничном с Россией районе Литвы Фото: "КП" Архив

В Юрбаркском районе Литвы, находящемся возле границы с Российской Федерацией, потерпел крушение легкомоторный самолёт, который пилотировал 58-летний лётчик-любитель. Об этом сообщили в пресс-службе литовского департамента полиции.

Известно, что первыми на помощь пилоту подоспели местные жители. Они вытащили лётчика из-под обломков, однако признаков жизни тот не подавал. Другие детали происшествия пока неизвестны, как и точная судьба пилота.

Сообщается, что литовские правоохранители находятся на месте крушения. Ведётся детальное расследование причин, которые привели к падению самолёта. О других пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 13 мая в Брянской области разбились сразу два летательных аппарата - вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34. Известно, что находившиеся на борту вертолёта лётчики погибли. Предварительной причиной крушения назван пожар в двигателе.