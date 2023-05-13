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НовостиПолитика13 мая 2023 13:55

Аналитик Озер: Оппозиция в Турции быстро договорится с США в случае победы на выборах

Правительство Эрдогана же держит курс на сотрудничество с Великобританией и Россией
Сергей КУДРИН
Аналитик Озер: Оппозиция в Турции быстро договорится с США в случае победы на выборах

Аналитик Озер: Оппозиция в Турции быстро договорится с США в случае победы на выборах

Фото: REUTERS

Турецкая оппозиция, если придёт к власти в Республике, сразу займётся налаживанием отношений и договорённостей с США, а также возьмёт курс на полную интеграцию с Евросоюзом. И сделает она это без проблем. Об этом заявил аналитик из Турции Энгин Озер, в беседе с агентством РИА Новости.

«Улучшение отношений с США не является первоочередной задачей оппозиции, а «нормализация» отношений с Евросоюзом позиционируется как наиболее неотложная мера. Однако команда Кылычдароглу не считает личные подходы во внешней политике правильными, поэтому договориться с администрацией Байдена в ближайшее время не составит труда», - говорит Озер.

По мнению аналитика, самая большая разница между правительством нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и, в теории, правительством оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу, заключается в будущем отношений с Евросоюзом. Эрдоган держит чёткий курс на партнёрство с Великобританией и Россией, тогда как оппозиция стремится к большей интеграции с Западом в целом.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Турции Эрдоган пристыдил своего оппонента Кылычдароглу за его слова о том, что Россия, якобы, вмешивается в турецкие выборы.

Тем временем востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.