Боррель заявил о росте военных расходов Евросоюза на 30 % с 2014 года Фото: REUTERS

Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, открывая форум ЕС - АТР, о том что Европейский союз увеличил военные расходы на 30% начиная с 2014 года, а страны Тихоокеанского региона и вовсе нарастили их на 40%.

«К сожалению, глобальная атмосфера безопасности в мире продолжает ухудшаться, падает доверие между ключевыми игроками, снижается уважение международных норм, сила и угрозы играют все большую роль», - заявляет Боррель.

Политик привёл и общие мировые расходы на военный сектор. Так, в 2022 году они достигли рекордных 2,2 трлн долларов, из которых около половины пришлось на страны НАТО и США. Напомним, что на форуме ЕС - АТР присутствует украинский руководитель МИД, который прибыл в надежде на получение военной помощи Киеву от стран Востока. Китай от участия в форуме отказался.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Боррель анонсировал увеличение странами Евросоюза расходов на военный сектор на 70 млрд евро.

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