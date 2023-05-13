Американцы призвали остановить Украину и дать оружие Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журналист Джереми Лоффредо обнаружил на одном из фонарных столбов в Нью-Йорке исправленный местным жителем стикер в поддержку Украины. Изначальный вариант с антироссийским призывом изменили на противоположный по смыслу - "остановите Украину”.

Журналист сфотографировал исправленный стикер и поделился фотографией в Twitter. Его подписчики назвали эту шутку удачной и поддержали неизвестного.

“Не все герои носят плащи” – иронизировал ведущий Майк Криспи.

“Угощу выпивкой того, кто это сделал”, – поддержал еще один пользователь.

Обозреватель Washington Times Майкл Маккена еще в марте предупреждал, что неспособность администрации Байдена объяснить план действий и конечную цель США в конфликте на Украине может привести к усталости налогоплательщиков от финансирования конфликта за границей. По его мнению, на фоне отсутствия успехов ВСУ на поле боя это в скором времени может заставить Вашингтон отказаться от поддержки Киева.

Также, благодаря недавней утечке секретных документов Пентагона, стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза не только оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, но и в целом не горят желанием продолжать это.

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