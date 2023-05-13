Врио главы ДНР Пушилин сообщил о шести раненных в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранения получили шесть мирных жителей Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка со стороны Украины 13 мая ранения получили как минимум шесть жителей республики.

“На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь”, – сообщил Пушилин у себя в телеграм-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что при обстреле Донецка 13 мая украинская армия за полчаса выпустила 30 снарядов калибром 155 миллиметров.

Также с утра ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня. Всего зафиксировано 10 “прилетов” градов, в результате одного из них был поврежден газопровод, а еще один удар пришелся по многоэтажному жилому дому.

Утром 13 мая украинская армия также совершила ракетный обстрел поселка Юбилейный Артемовского района ЛНР. В результате атаки два мирных жителя госпитализированы. По предварительной информации военных, Киев второй день подряд наносит удары по столице ЛНР крылатыми ракетами Storm Shadow, совсем недавно переданными Британией с обещаниями, что они не будут использованы против гражданской инфраструктуры.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер: Меня каждый день тренировали убивать русских (подробнее)