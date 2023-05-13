Церемония прощания с Эдуардом Сагалаевым пройдёт 16 мая на Троекуровском кладбище Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Определена дата прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, скончавшимся 13 мая 2023 года. Церемония пройдёт в траурном зале Троекуровского кладбища, в Москве, 16 мая. Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на членов семьи Сагалаева.

«Прощание состоится во вторник, 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища в 11:00», - сообщили родственники покойного.

Напомним, Эдуард Сагалаев умер на 77-ом году жизни. Свою карьеру на телевидении он начал ещё в 1975 году, с 1980 по 1984 годы занимал пост главного редактора радиостанции «Юность», затем возглавлял молодёжную редакцию Центрального телевидения. Был создателем и ведущим программы «12-й этаж», одним из авторов программы «Взгляд», и имеет длинный послужной список на советском и российском телевидении.

Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев стал в 1995 году, и с тех пор руководил организацией.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 13 мая 2023 года Эдуард Сагалаев ушёл из жизни. О его смерти сообщил гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.