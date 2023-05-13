Helsingin Sanomat: Ездящим в Россию за бензином и продуктами финнам начали аннулировать визы Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди граждан Финляндии, живущих неподалёку от границы с Россией, распространена практика поездок в РФ за дешёвыми продуктами и бензином. Однако недавно российские пограничники начали аннулировать визы таким «туристам», о чём сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«С четверга <…> российские пограничники аннулируют визы у финнов и возвращают их обратно», - заявили в издании.

В качестве примера журналисты приводят гражданина Финляндии, который 12 мая 2023 года решил поехать в Выборг, чтобы закупиться продуктами и заправить автомобиль. Однако на границе его остановили, попросили сообщить кто выдал визу, и потребовали предъявить приглашение с российской стороны на въезд.

Не знающий русского языка финн не смог правильно заполнить форму, и визу ему аннулировали. Напомним, что покупка бензина с продуктами не входит в перечень требований командировки, установленный для деловых виз.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Финляндии начали строить забор на границе с Россией, стремясь отгородиться от восточного соседа на волне антироссийских настроений на Западе.