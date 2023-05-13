Зеленский заявил о решениях по «защите украинского неба» после встречи с властями Италии Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках своего турне по странам Запада в надежде на получение больших гарантий и оружия, посетил Италию, где встретился с премьер-министром страны Джорджей Мелони. По итогам этой встречи он заявил о неких решениях по «защите украинского неба».

«Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба», - заявил Зеленский.

Также украинский президент отдельно подчеркнул, что помимо сотрудничества и военной помощи, с Мелони он обсудил так называемую «украинскую формулу мира». Ни в первом, ни во втором случае Зеленский не дал подробной информации о том, что конкретно обсуждалось и решалось в Италии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пользователи Twitter резко восприняли поездку Зеленского в Италию, осудив очередное посещение украинским президентом одной из западных стран.

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