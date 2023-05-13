Партия Кылычдароглу заявила о намерении турецкой оппозиции налаживать отношения с Россией Фото: REUTERS

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции, которой руководит главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу, заявила о планах налаживать отношения с Россией путём диалога. Об этом сообщил замглавы партии Огуз Салыжды. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости.

«Мы являемся партией, считающей необходимой поддерживать хорошие отношения с Россией. Не только с РФ, но и со всеми соседями… у нас есть ряд проблем с Россией, но мы хотим их решить путем диалога и привести отношения к еще более лучшей точке», - говорит Салыджы.

Он уверяет, что правительство Кылычдароглу, если оно придёт к власти в Турции, будет строить межгосударственные и межведомственные связи с Россией, а также с США, Евросоюзом, Китаем, Японией и другими странами. По словам Салыджы, предвзятости к отношениям с РФ у турецких оппозиционеров нет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Кылычдароглу заявил о намерении поддержать западные санкции в отношении России, а также высказался на тему того, что Россия, якобы, вмешивается в турецкие выборы.

Тем временем востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.