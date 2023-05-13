Захар Прилепин поделился деталями о покушении на себя украинскими спецслужбами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский писатель и действующий офицер Росгвардии Захар Прилепин рассказал о том, как было организовано покушение на него, устроенное украинскими спецслужбами утром 6 мая 2023 года. По словам офицера, выбор времени и места нападения был связан с ротацией военнослужащих из зоны спецоперации. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».

«Сами понимаете, непосредственно в зоне огневого поражения искать даже сложнее в некоторых смыслах: телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25-27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда, я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня «ищут»», - говорит Прилепин.

По возвращении же в Россию любой неизбежно начнёт выходить на связь - с коллегами, родственниками, друзьями. Как считает писатель, даже уехать в скит не помогло бы - нашли бы по геолокации. Убить же Прилепина, по его мнению, ВСУ хотели именно за его боевую деятельность, а не творческую, так как до того как он начал принимать участие в конфликте на Донбассе 7 лет назад - никаких сигналов и угроз не поступало.

Прилепин подчеркнул, что случившееся не повлияет на его деятельность и работу, и после восстановления обязательно вернётся на фронт. Организаторам же покушения он передал слова: «Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму».

Ранее KP.RU сообщил о том, что второй этап операции Захара Прилепина прошёл успешно. После покушения у писателя диагностированы переломы обеих ног.

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