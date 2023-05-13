Экс-разведчик США Риттер: Де-факто на Украине установлен нацистский режим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер указал Вашингтону на то, что сегодня американцы выступают на стороне нацизма, так как фактически на Украине установлен нацистский режим, поощряющий обстрелы мирных городов Донбасса. Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления», - говорит военный.

Риттер подчеркнул, что киевское руководство ВСУ одобряет обстрелы городов Донецкой и Луганской Народных Республик, во время которых целями становятся не военные объекты, а мирные кварталы. В результате этих атак регулярно погибает гражданское население, часто прилёты происходят в школах и детских садах, магазинах.

При этом бывший разведчик указал и на то, что такие обстрелы ведутся намеренно, оружием НАТО и с использованием данных американских разведывательных спутников, что делает Запад соучастниками военных преступлений киевских неонацистов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Риттер дал большое интервью на радио «Комсомольская правда», рассказав об украинском конфликте со стороны США.

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