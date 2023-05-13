Кремль сильно разочарован заявлениями Кылычдароглу о якобы вмешательстве России в выборы Турци Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва крайне разочарована тем, что оппозиционный турецкий политик Кемаль Кылычдароглу позволяет себе заявления о якобы вмешательстве России в выборы президента Турции. Об этом заявил в субботу, 13 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа на голосовании», - заявил Песков.

Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, в Москве не приемлют подобных заявлений со стороны турецкой оппозиции. Кылычдароглу следовало бы предъявить доказательства, прежде чем бросаться голословными обвинениями, однако Песков подчеркнул, что таковых у турецкого оппозиционера не найдётся.

Ранее KP.RU сообщил о том, что турецкий аналитик Энгин Озер считает, что в случае прихода к власти в стране оппозиционной партии Кылычдароглу - страна возьмёт резкий курс на полную интеграцию с Евросоюзом, и начнёт договариваться с США.

Тем временем востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.