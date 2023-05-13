Al-Qahera News: Израиль и Палестина договорились прекратить огонь с 22:00 13 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль и Палестина согласились прекратить огонь с 22:00 сегодняшнего дня, об этом сообщил телеканал Al-Qahera News.

«При египетском посредничестве палестинская и израильская стороны согласились прекратить огонь начиная с 22:00 сегодняшнего вечера», - сказано в сообщении.

Однако, РИА Новости отметили, что представитель МИДа Израиля не смог подтвердить данную информацию.

Как писал сайт KP.RU, 3 мая пресс-служба армии Израиля сообщала, что военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа.

При этом агентство WAFA заявляло о по меньшей мере пяти мирных жителях, получивших ранения в результате израильского обстрела.

Напомним, в марте текущего года Министерство иностранных Египта сообщало, что Палестина и Израиль договорились о разработке механизма по борьбе с насилием во время встречи по вопросам безопасности в Шарм-эш-Шейхе.