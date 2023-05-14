Зеленский вновь заявил, что Киев якобы не причастен к атаке беспилотников на Кремль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зеленский в интервью телеканалу Rai1 вновь заявил, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль.

«Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников», - заявил он.

По его словам, если бы беспилотник запустил Киев, «мы бы сказали. Нам не страшно это признать».

Как писал сайт KP.RU, пресс-служба президента России сообщила, что киевским режимом в ночь на среду 3 мая совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль».

Отмечалось, что оба беспилотника были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы, пострадавших и материального ущерба не было.

В Кремле расценили действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

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