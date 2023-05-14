Богомаз: Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет», - написал Богомаз.

Губернатор отметил, что в результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, 1 мая в Брянской области в результате подрыва путей сошел грузовой поезд. Неустановленное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча, и привело к сходу локомотива и нескольких вагонов поезда. В том инциденте никто не пострадал.

2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Брянской области вновь подорвали железнодорожные пути. Неустановленное взрывное устройство сработало на железнодорожной станции Снежетьская.

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