Кадыров опроверг информацию о прорыве «укронатовскими формированиями» обороны в направлении Кременной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в своем Telegram-канале информацию о том, что якобы «укронатовские формирования» прорвали линию обороны в направлении Кременной.

«Командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» со звучным позывным «Иран» опроверг выпущенную в тираж информацию о том, что якобы укронатовские формирования прорвали линию обороны по направлению Кременная», - написал Кадыров.

По его словам, «Иран» не отрицает возможность вылазки небольших диверсионных групп в этом направлении.

Как писал сайт KP.RU, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ активизировались только на нескольких участках линии соприкосновения.

Он отметил, что в подконтрольной второму армейскому корпусу зоне ситуация стабильная и «абсолютно подконтрольная».

Зона ответственности корпуса протягивается от Соледара в Донецкой до Кременной в Луганской Народной Республике.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что войска киевского режима, собранные для попытки контрнаступления, активизировались по всей линии боевого соприкосновения и пытаются найти слабые места в обороне армии России.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.