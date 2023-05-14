МЧС РФ: В Тольятти площадь пожара в покрасочном цехе увеличилась до 20 тыс. квадратных метров Фото: прокуратура Самарской области

Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия по производству дверей «Феррони» в Тольятти Самарской области выросла до 20 тысяч квадратных метров, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Площадь пожара увеличилась до 20 тысяч квадратных метров, площадь обрушения - 5 тысяч квадратных метров», - пояснили в ведомстве.

Как писал сайт SAMARA.KP.RU: покрасочный цех завода по производству дверей «Феррони» загорелся вечером 13 мая 2023.

Первоначально площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, потом она выросла до 6000 квадратных метров.

По данным МЧС, сейчас пожар тушат 314 человек и 69 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станций «Самара» и «Сызрань».

Отмечалось, что из здания эвакуировано 15 человек, пострадавших и погибших нет.

Прокуратура Самарской области проводит проверку по факту крупного пожара на заводе в Тольятти.