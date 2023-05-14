BI: Запад может «запороть» контрнаступление ВСУ из-за сильного давления на Киев Фото: REUTERS

Запад может нарушить планы по контрнаступлению ВСУ из-за чрезмерного давления на Киев, об этом рассказал в интервью Business Insider бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.

«Единственное, я думаю, что может все запороть, это оказание Западом сильного давления на Украину», - отметил Ходжес.

Генерал подчеркнул, что в администрации Байдена есть те, кто «не привержен абсолютной победе Украины».

По словам Ходжеса, это доказывает неспособность политиков четко определиться с целью помощи Вашингтона Киеву.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года перед началом совещания министров обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии США сообщали, какое количество оружия и боеприпасов решили предоставить Украине.

На открытии министр обороны США Ллойд Остин заявлял о «массе военной техники США для ВСУ. Это беспрецедентно».

Отмечалось, что НАТО требовало от Киева начать наступление уже в марте-апреле.

В России неоднократно заявляли, что вся западная боевая техника и персонал, обслуживающий ее, являются законными целями для Вооруженных сил РФ.

Напомним, в ночь на 1 мая армия России нанесла серьезный ракетный удар по Павлограду на Украине. Владимир Рогов сообщал, что там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов для 46-я десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Он также отметил, что три бригады ВСУ не смогут перейти к активным действиям из-за потери складов с боеприпасами и топливом после российского удара.

Военный эксперт Борис Рожин уточнял, что, возможно, накрыли состав с техникой и боеприпасами.

Минобороны России в своей сводке заявило о поражении высокоточными ударами объектов украинского ВПК.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.