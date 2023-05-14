В Киеве и в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, а также в Киеве и Киевской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным, тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, и Одесской областях с 02:46 по 02:49.

Немного позже воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях.

Кроме того, сигналы тревоги раздавались и на подконтрольных Киеву частях ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Как писал сайт KP.RU, ранее на западе Украины в Тернополе прогремела серия взрывов, в окрестностях Киева сообщалось о работе сил ПВО.

Глава Тернопольского облсовета подтверждал прилет в промзону Тернополя.

Местные жители публиковали в соцсетях кадры с мощными взрывами и пожаром в Тернополе, несмотря на запрет Киева и призывы местных властей не публиковать такое видео.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.