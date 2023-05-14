Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после его слов о приезде в Берлин Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после слов о визите в Берлин.

Ранее Зеленский в Twitter написал такой пост: «Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность».

Его сообщение стал поводом для шуток, а пользователи называли мошенником и советовали вернуться на Украину.

Один из юзеров с иронией написал: «Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор».

Другой пользователь заявил, что «они должны арестовать тебя, мошенник».

Кто-то посчитал, что это «прощальные гастроли Зеленского».

Некоторые предложили Зеленскому ехать домой.

Как писал сайт KP.RU, пользователи Twitter выразили недовольство визитом Зеленского в Рим.

Некоторые пользователи интересовались, почему итальянское правительство так подобострастно вынуждено помогать Киеву.

Другие сошлись на том, что Зеленский приехал в Италию, чтобы просить очередной пакет военной помощи.

Ранее в центре Рима возле Колизея активисты организовали протестную акцию против визита Зеленского.

Митингующие требовали прекращения поставок оружия украинской армии из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.