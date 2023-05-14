Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 мая 2023 2:38

Российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и техники ВСУ

Отмечается, что удар был нанесен батареей САУ «Акация»
Сергей ГАПЧУК
Российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и техники ВСУ

Российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и техники ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Расчеты батарей САУ 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ, об этом сообщили в Минобороны России.

«...В ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника», - говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что перемещения противника выявили расчеты беспилотников.

После успешного выполнения задачи, САУ незамедлительно сменили свою огневую позицию.

Как писал сайт KP.RU, 3 мая российские артиллеристы из САУ «Акация» уничтожили большое количество наступающих украинских пехотинцев.

Как сообщало Минобороны России, артиллеристы используют тактику «налета»: по прибытии в заданный район, наносится удар по целям, затем позиции меняют и вновь открывают огонь по выявленным точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь при этом незамеченными для противника.

Российские артиллерийские подразделения уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777, а также минометные расчеты националистов.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.