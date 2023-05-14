Российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и техники ВСУ Фото: Александр КОЦ

Расчеты батарей САУ 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ, об этом сообщили в Минобороны России.

«...В ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника», - говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что перемещения противника выявили расчеты беспилотников.

После успешного выполнения задачи, САУ незамедлительно сменили свою огневую позицию.

Как писал сайт KP.RU, 3 мая российские артиллеристы из САУ «Акация» уничтожили большое количество наступающих украинских пехотинцев.

Как сообщало Минобороны России, артиллеристы используют тактику «налета»: по прибытии в заданный район, наносится удар по целям, затем позиции меняют и вновь открывают огонь по выявленным точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь при этом незамеченными для противника.

Российские артиллерийские подразделения уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777, а также минометные расчеты националистов.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.