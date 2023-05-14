В Twitter Мельника назвали «нацистским бандитом» после слов о наступлении на Крым Фото: Юлия МАРКИНА

Пользователи Twitter раскритиковали заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о якобы скором "наступлении на Крым". Ранее Мельник заявил, что Крым якобы «освободят раньше, чем думают многие».

Один из пользователей ответил, что «Мельник, ты нацистский бандит». В других комментариях говорилось, что «Крым — это уже Россия!» и с Мельником не будут по этому поводу вести переговоры.

Также пользователи выступали с предложением спросить жителей Крыма, хотят ли они такого «освобождения».

В дискуссии участники подчеркнули, что «Крым был и остается русским», а когда-то подарен был Украине незаконно.

Как писал сайт KP.RU, ранее пользователи Twitter выразили недовольство визитом Зеленского в Рим, интересуясь, очередная ли это зарубежная поездка, и почему правительство Италии так подобострастно вынуждено помогать Киеву.

В центре Рима по случаю визита активисты организовали протестную акцию против Зеленского.

Позже президент Украины в соцсети сообщил о своем прибытии в Берлин, после чего немецкие пользователи Twitter подвергли критике Зеленского. Один из комментаторов отметил, что это «прощальные гастроли Зеленского».

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.