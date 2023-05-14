Вертолет Ми-8 и истребитель Су-34 потерпели крушение в Брянской области Фото: Министерство обороны РФ

13 мая экстренные службы сообщили, что в Брянской области потерпел крушение вертолет МИ-8. О крушении вертолета Ми-8 стало днем сообщили очевидцы по телефону 112.Через некоторое время после падения вертолета стало известно, что в Брянской области произошло еще одно ЧП - потерпел крушение истребитель Су-34 вблизи границы с Украиной.

Газета Washington Post, ссылаясь на утекшие данные Пентагона, заявила, что Зеленский планировал подорвать трубопровод «Дружба» и оккупировать приграничную территорию России, чтобы в дальнейшем оказывать влияние в переговорах на Москву. В самих документах Зеленский описан как «лидер с агрессивными инстинктами».

В Великобритании в Ливерпуле в музыкальном конкурсе Евровидение-2023 победила певица Loreen из Швеции с песней Tattoo.

Ранее Лорин в 2012 году уже выигрывала этот конкурс с другой композицией «Euphoria». Позже ее «Эйфория» стала мировым хитом.

Российские военные на передовой под Новокалиново в ДНР взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20 рядом с Авдеевкой, которая в настоящее время подконтрольна киевскому режиму.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники. По его словам, колоссальные потери техники украинской армией говорят о «чрезвычайной эффективности» армии России в уничтожении бронетранспорта.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.