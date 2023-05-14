Mysl Polska: Западные страны работают за "спасибо" от маловажной Украины, разрушая свою экономику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша и многие другие западные страны полагаются на сельское хозяйство Украины, а не рассчитывают на свое собственное. Это приводит к их экономическому краху, пишет издание Mysl Polska.

"Появляется впечатление, что для Евросоюза и Польши украинская экономика и фермеры важнее, чем польские предприниматели и потребители. Они хотят выделиться нелепыми идеями, чтобы услышать от главы незначительного государства максимум - спасибо", - пишет автор статьи.

Кроме того, по мнению автора, украинская сельхоз продукция "сомнительного качества" заняла полки в магазинах Польши и других стран Евросоюза, из-за чего цены снизились, как и качество товара.

Также в издании отметили, что на разрушение польской экономики повлияло и эмбарго на отдельные товары из Белоруссии. К слову, польские власти уже рассказали, почему добиваются новых санкций Евросоюза против Минска.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.