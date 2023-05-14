Российский военнослужащий рассказал о напуганных солдатах ВСУ в Марьинке Фото: Александр КОЦ

Украинские военнослужащие сейчас сильно напуганы, это выявила работа российских штурмовиков в Марьинке в контактном бою, сообщил на передовой боец спецназа Южной группировки войск.

"Противник ведет себя довольно скрытно, видно, что он боится и ведет себя не вольно. Из укрытия в укрытие он двигается перебежками. При контактном бое ведет огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски, не прицеливаясь, а выставляя оружие из-за угла", - приводит слова разведчика РИА Новости.

По словам российского бойца, наблюдение ведется и в дневное, и в ночное время. При этом движение диверсионных групп можно заметить еще на подступах к городу, после этого сразу наносится огневой удар. В составе групп примерно до восьми человек, основной их задачей является вскрытие российских позиций, заявил разведчик.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР. Также дроном-камикадзе «Ланцет» была уничтожена украинская гаубица M777 в районе Шахтерского.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.