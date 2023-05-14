Британский ученый Рассел предупредил о катастрофе для человечества из-за развития искусственного интеллекта Фото: Shutterstock

Искусственный интеллект, который способен решить любые интеллектуальные задачи, грозит человечеству настоящей катастрофой. Так считает ученый из Британии Стюарт Рассел, пишет издание Times.

По мнению ученого, бесконтрольные разработки в данной области привели к такому эффекту, которого никто и не ожидал. Рассел считает, что люди ошиблись в самом начале, когда создавали искусственный интеллект без конкретной цели. Вероятно, что в будущем машины со сверхразумом могут начать сопротивляться попыткам управлять ими.

"Если вы не можете ответить на вопрос, как сохранить власть над сущностями сильнее вас, то нужно прекратить исследования. Ставки уже не могут быть выше: если мы не контролируем нашу собственную цивилизацию, то лишаемся права голоса о нашем дальнейшем существовании.", - отметил ученый.

Рассел также добавил, что появление универсальной системы, способной решить любую задачу, которая под силу человека, может случится в ближайшее десятилетие. И в таком случае, при решении проблем, связанных с климатом, подобные программы могут прийти к выводу, что от людей нужно избавиться.

"Можно только предположить, какой катастрофой стало бы появление действительно эффективных систем, которые преследовали бы человеческие цели", - заключил он.

Ранее в Европарламенте назначили даты начала обсуждения первого в мире законодательства, которое будет регулировать системы искусственного интеллекта. Такие правила затронут только страны Евросоюза и будут действовать в их пределах.

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