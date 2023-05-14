FT: страны ЕС и G7 хотят запретить экспорт трубопроводного газа из России Фото: DPA/ТАСС

Страны "большой семерки" и Евросоюза хотят запретить экспорт газа из России по трубопроводам, поставки по которым уже не осуществляются. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Решение, которое примут лидеры G7 на ближайшем саммите в Хиросиме, предотвратит возобновление экспорта газа из РФ по трубопроводам в Германию и Польшу", — сообщается в статье.

Кроме того, в издании говорится о том, что страны запада впервые с начала спецоперации заблокируют торговлю трубопроводным газом. Таким способом Запад хочет усилить экономическое давление на Россию, гарантированно добиться того, что РФ не сможет увеличить доход от экспорта, подытоживает издание.

В проекте заявления стран G7 по итогам саммита в Хиросиме сообщается о том, что многие ведущие мировые экономики хотят и дальше сокращать использование российских энергоисточников.

Ранее появились данные о том, что в ЕС предложили официально остановить поставки по нефтепроводу “Дружба” в Германию и Польшу. При этом, Евросоюз настаивает на продолжении поставок в Венгрию, Словакию и Чехию.