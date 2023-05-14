Захар Прилепин заявил, что вернется в зону спецоперации после реабилитации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Писатель Захар Прилепин планирует вернуться в зону спецоперации сразу после реабилитации. У него есть действующий контракт с Росгвардией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

— Несмотря на все произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться в зону спецоперации после восстановления, которое займет минимум полгода, — заявили в пресс-службе писателя.

Также, по словам самого писателя, в зоне боевого столкновения его будет искать сложнее, а ему стало известно, что незадолго до покушения сразу несколько украинских группировок как раз разыскивали его.

Напомним, что покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижнем Новгороде. Его автомобиль взорвали, однако ему удалось выжить. При взрыве погиб его соратник Александр Шубин, а по горячим следам удалось задержать подозреваемого в покушении на писателя.

В ходе допроса тот признался, что работал по заданию СБУ. В результате инцидента, Захар Прилепин получил множественные переломы и сотрясение мозга.

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